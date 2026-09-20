वनडे क्रिकेट: वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा छक्के
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों का बल्ला कई मौकों पर बोला है। इस दौरान कुछ बल्लेबाजों ने शानदार पारियों के दम पर खूब रन बनाए तो कई खिलाड़ियों ने बड़े-बड़े छक्के लगाकर दर्शकों का मनोरंजन किया। कई दिग्गज भारतीय बल्लेबाज कैरेबियाई टीम के खिलाफ छक्के लगाने के मामले में खास मुकाम हासिल कर चुके हैं। ऐसे में आइए वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
रोहित शर्मा (35 छक्के)
सूची में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज रोहित शर्मा हैं।
उन्होंने साल 2009 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला खेला था।
अब तक इस खिलाड़ी ने 37 मुकाबले खेले हैं और इसकी 35 पारियों में 35 छक्के लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने 57.60 की औसत से 1,613 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 शतक और 12 अर्धशतक निकले हैं।
रोहित ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 157 चौके भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 162 रन है।
#2
महेंद्र सिंह धोनी (28 छक्के)
दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी हैं।
उन्होंने साल 2005 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2019 में खेलते हुए नजर आए थे।
धोनी ने 39 मुकाबले खेले थे और इसकी 33 पारियों में 28 छक्के जड़े थे।
उन्होंने 55.83 की औसत से 1,005 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 8 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 95 रन रहा था।
#3
विराट कोहली (25 छक्के)
भारतीय टीम के एक और दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
उन्होंने 2009 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला वनडे खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 43 वनडे खेले हैं और इसकी 41 पारियों में 25 छक्के लगाने में सफल रहे हैं।
उन्होंने 66.50 की औसत से 2,261 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से 9 शतक और 11 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 157* रन रहा है।
#4
श्रेयस अय्यर, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह (15-15 छक्के)
चौथे स्थान पर संयुक्त रूप से 3 बल्लेबाज हैं। श्रेयस अय्यर, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में 15-15 छक्के लगाए हैं।
अय्यर ने 10 मैचों में 56.33 की औसत से 507 रन बनाए हैं। सहवाग के बल्ले से 27 पारियों में 33.44 की औसत से 836 रन निकले हैं।
युवराज सिंह ने 27 पारियों में 37.61 की औसत से 978 रन बनाए हैं।
युवराज और सहवाग अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।