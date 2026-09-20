रोहित शर्मा के आंकड़े वेस्टइंडीज के खिलाफ कमाल के हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वनडे क्रिकेट: वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा छक्के

लेखन आदर्श कुमार 04:53 pm Sep 20, 202604:53 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों का बल्ला कई मौकों पर बोला है। इस दौरान कुछ बल्लेबाजों ने शानदार पारियों के दम पर खूब रन बनाए तो कई खिलाड़ियों ने बड़े-बड़े छक्के लगाकर दर्शकों का मनोरंजन किया। कई दिग्गज भारतीय बल्लेबाज कैरेबियाई टीम के खिलाफ छक्के लगाने के मामले में खास मुकाम हासिल कर चुके हैं। ऐसे में आइए वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।