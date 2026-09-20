अमेरिका के सामने ईरान ने 7 शर्तें रखीं, कहा- इन्हें मानने के अलावा कोई चारा नहीं

रेजाई ने ईरानी सैन्य आकलन के आधार पर संभावना जताई कि अमेरिका नए हमले की तैयारी कर रहा है।

उन्होंने कहा, "तेहरान इस तरह की स्थिति के लिए तैयार है और पहले के 2 दौर के संघर्षों के बाद हमने अपनी सैन्य योजना में बदलाव किया है। ईरान की मौजूदा योजना खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी और अरब सागर तक फैले अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर केंद्रित है। ईरान की भविष्य की कोई भी प्रतिक्रिया व्यापक हो सकती है।"