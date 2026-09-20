अमेरिका ने मध्य पूर्व के लिए अलर्ट जारी किया है (फाइल तस्वीर)

अमेरिका ने मध्य पूर्व में अलर्ट जारी किया, दावा- अमेरिकी विमान ब्रिटिश अड्डे से रवाना हुए

लेखन आबिद खान 09:49 am Sep 20, 202609:49 am

क्या है खबर?

मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के संकेत सामने आ रहे हैं। अमेरिका ने मध्य पूर्व के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है, जिसमें क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी नागरिकों से मौजूदा तनाव और अप्रत्याशित रूप से स्थिति बिगड़ने की संभावना के मद्देनजर अत्यधिक सतर्कता बरतने का आग्रह किया गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वीकेंड की छुट्टियां जल्द खत्म कर व्हाइट हाउस लौट आए हैं। इसकी वजह भी नहीं बताई गई है।