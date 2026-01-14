ईरान की अमेरिकी सहयोगियों को चेतावनी, हमला हुआ तो सैन्य अड्डों को बनाएंगे निशाना

ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों का असर मध्य-पूर्व में भी देखने को मिल सकता है। ईरान ने तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सऊदी अरब जैसे अमेरिका के सहयोगियों को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका उस पर हमला करता है, तो वो इन देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाएगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ये जानकारी दी है। यानी अमेरिकी हमले की स्थिति में मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ना तय है।

रिपोर्ट ईरान देशों से बोला- अमेरिका से हमला न करने को कहें एक अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा, "तेहरान ने सऊदी अरब और UAE से लेकर तुर्की तक क्षेत्रीय देशों को बताया है कि अगर अमेरिका ईरान को निशाना बनाता है, तो उन देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया जाएगा। ईरान ने इन देशों से वाशिंगटन को ईरान पर हमला करने से रोकने का आग्रह किया है।" बता दें कि मध्य-पूर्व में अमेरिका के कई अहम सैन्य ठिकाने हैं, जिनमें सैकड़ों की संख्या में सैनिक तैनात हैं।

Advertisement

ईरानी सेना ईरानी सेना बोली- हम हाई अलर्ट पर, मिसाइल भंडार बढ़ाया ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एयरोस्पेस बल के कमांडर माजिद मूसावी ने कहा कि ईरान ने अपने मिसाइल भंडार में वृद्धि की है और वह हाई अलर्ट पर है। मौसावी ने कहा कि पिछले साल इजरायल के साथ 12 दिनों के युद्ध के बाद से ईरान के मिसाइल भंडार में वृद्धि हुई है और युद्ध के दौरान हुए नुकसान की मरम्मत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ईरान 'अपनी तैयारी के चरम पर' है।

Advertisement

अंतिम संस्कार मारे गए सुरक्षाबलों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हजारों लोग विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए सुरक्षा बलों के 100 से ज्यादा सदस्यों का आज तेहरान में अंतिम संस्कार किया गया। इसमें हजारों लोग शामिल हुए, जो अपने हाथों मं ईरानी झंडे लिए हुए थे। ईरानी शासन ने इन लोगों को शहीद का दर्जा दिया है। CNN से बात करते हुए एक तेहरान निवास ने कहा, "लोग सदमे में हैं और जो कुछ हुआ है उसके बारे में बात करना भी उनके लिए मुश्किल है।"