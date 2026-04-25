अमेरिका-ईरान के बीच पाकिस्तान में चर्चा संभव, ईरानी विदेश मंत्री और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचा

अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में वार्ता हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर भी अमेरिका से निकल चुके हैं। एक शीर्ष ईरानी अधिकारी ने बताया कि इस बार अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधी वार्ता नहीं होगी और पाकिस्तान अप्रत्यक्ष माध्यम से दोनों देशों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान कराएगा।

अमेरिका अमेरिकी दूत जल्द पाकिस्तान पहुंचेंगे अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर चर्चा के लिए जल्द इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि वार्ता प्रत्यक्ष रूप से होगी, लेकिन इसमें पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वाशिंगटन से विदेश मंत्री मार्को रुबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ समन्वय करते हुए बातचीत में शामिल रहेंगे।

Advertisement

बयान ट्रंप बोले- ईरान एक प्रस्ताव दे रहा, हम देखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि ईरान एक प्रस्ताव दे रहा है और हमें देखना होगा। हालांकि, उन्होंने इस प्रस्ताव को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी। उन्होंने दोहराया कि किसी भी समझौते में ईरान को यूरेनियम छोड़ना और होर्मुज जलडमरूमध्य से निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना शामिल होना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि वाशिंगटन किसके साथ बातचीत कर रहा है, तो उन्होंने कहा, "उन लोगों से बात कर रहे हैं जो इस समय सत्ता में हैं।"

Advertisement