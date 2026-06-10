मेटा और रिलायंस मिलकर बनाएंगे भारत का बड़ा AI डाटा सेंटर, इतनी होगी क्षमता

निवेश

पहले भी साथ कर चुके हैं बड़े निवेश

मेटा और रिलायंस पहले भी कई परियोजनाओं में साथ काम कर चुके हैं। पिछले साल दोनों कंपनियों ने लामा AI मॉडल के आधार पर भारत में AI प्लेटफॉर्म और टूल विकसित करने के लिए संयुक्त उद्यम शुरू किया था। इसमें शुरुआती निवेश 8.55 अरब रुपये (लगभग 800 अरब रुपये) रखने की घोषणा की गई थी। इससे पहले 2020 में मेटा ने रिलायंस की जियो प्लेटफॉर्म्स में 5.7 अरब डॉलर (लगभग 550 अरब रुपये) का बड़ा निवेश किया था।