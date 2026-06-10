केंद्र ने 30 जून से प्लास्टिक नोट के दावे को नकारा, कहा- कागजी नोट नहीं बदलेंगे

दावा

प्लास्टिक नोट लाने की खबरें फर्जी

PIB की फैक्ट चेक टीम ने बताया कि सोशल मीडिया पर कई पोस्ट्स में यह झूठा दावा किया जा रहा है कि 30 जून से RBI कागजी मुद्रा नोटों को वापस लेकर उनकी जगह प्लास्टिक मुद्रा नोट जारी करेगा, यह दावा फर्जी है। RBI के अनुसार, 30 जून तक कागजी मुद्रा नोटों को वापस लेने या उन्हें प्लास्टिक नोटों से बदलने की कोई योजना नहीं है। PIB ने प्रामाणिक जानकारी के लिए RBI की वेबसाइट http://rbi.org.in देखने को कहा है।