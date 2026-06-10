डाटा सेंटर में आग से गूगल क्लाउड सेवाएं प्रभावित, भारत के कई शहरों में असर
क्या है खबर?
गूगल क्लाउड ने बताया कि भारत में एक थर्ड-पार्टी डाटा सेंटर में आग लगने के बाद उसकी कुछ सेवाएं प्रभावित हुईं। आग के कारण नेटवर्किंग उपकरणों को इमरजेंसी में बंद करना पड़ा, जिससे कई ग्राहकों को बीच-बीच में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी के अनुसार, इस घटना की वजह से दिल्ली क्षेत्र में नेटवर्क क्षमता कम हो गई। इससे कुछ सेवाओं की गति और प्रदर्शन पर असर पड़ा और कई यूजर्स को परेशानी हुई।
क्षमता
दिल्ली में नेटवर्क क्षमता हुई कम
कंपनी ने कहा कि आग लगने के बाद डाटा सेंटर में इमरजेंसी पावर शटडाउन करना पड़ा है। इसके कारण दिल्ली में मौजूद एक स्थानीय नेटवर्क पॉइंट सेवा से अलग हो गया। इससे पूरे महानगर क्षेत्र में नेटवर्क क्षमता घट गई। गूगल क्लाउड के अनुसार, इस समस्या का असर केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के कई इलाकों में भी नेटवर्क ट्रैफिक प्रभावित हुआ। कंपनी लगातार स्थिति की निगरानी करती रही और सुधार के प्रयास शुरू किए गए।
असर
दिल्ली, मुंबई और चेन्नई पर भी असर
गूगल क्लाउड के स्टेटस पेज के अनुसार, इस घटना का असर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले नेटवर्क ट्रैफिक पर भी पड़ा है। इसके कारण कई सेवाओं में देरी बढ़ गई और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सामान्य से धीमे चलने लगे। ऐसी स्थिति में वेबसाइट, मोबाइल ऐप और कंपनियों के आंतरिक सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया कि आग से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा या डाटा सेंटर को कितना नुकसान हुआ।
प्रयास
बहाली के प्रयास जारी
गूगल क्लाउड ने कहा कि समस्या को दूर करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक, घटना के समय कोई तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। इसलिए प्रभावित नेटवर्क को बहाल करने और ट्रैफिक का दबाव कम करने के उपायों पर काम शुरू किया गया। गूगल क्लाउड दुनिया की बड़ी क्लाउड सेवाओं में शामिल है और इसका उपयोग डाटा प्रोसेसिंग, वेबसाइट होस्टिंग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े कई कामों में किया जाता है।