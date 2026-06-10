डाटा सेंटर में आग से गूगल क्लाउड सेवाएं प्रभावित, भारत के कई शहरों में असर

असर

दिल्ली, मुंबई और चेन्नई पर भी असर

गूगल क्लाउड के स्टेटस पेज के अनुसार, इस घटना का असर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले नेटवर्क ट्रैफिक पर भी पड़ा है। इसके कारण कई सेवाओं में देरी बढ़ गई और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सामान्य से धीमे चलने लगे। ऐसी स्थिति में वेबसाइट, मोबाइल ऐप और कंपनियों के आंतरिक सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया कि आग से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा या डाटा सेंटर को कितना नुकसान हुआ।