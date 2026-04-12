ईरान-अमेरिका वार्ता क्यों विफल हो गई? होर्मुज, परमाणु कार्यक्रम समेत इन मुद्दों पर नहीं बनी सहमति

अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में युद्धविराम को लेकर चल रही बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। दोनों ही पक्ष करीब 21 घंटे से आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद अमेरिका और ईरान दोनों ने एक-दूसरे पर सख्त शर्तें थोपने और अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है, उनकी जानकारी भी सामने आई है।

अमेरिका वार्ता को लेकर अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि अमेरिका की शर्तें स्पष्ट थीं, लेकिन ईरान ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, "हमने अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दी हैं, कि हम किन बातों पर समझौता करने को तैयार हैं और किन पर नहीं, लेकिन उन्होंने हमारी शर्तों को स्वीकार नहीं किया। हमने सद्भावना से बातचीत की और ईरानियों को अपनी ओर से सबसे अच्छी पेशकश की।"

परमाणु हथियार परमाणु हथियार के मुद्दे पर नहीं बन पाई सहमति वेंस ने बताया, "हमें ईरान से यह ठोस प्रतिबद्धता देखनी होगी कि वे परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे और न ही ऐसे उपकरण हासिल करेंगे जिनसे वे जल्दी से परमाणु हथियार बना सकें। यही अमेरिकी राष्ट्रपति का मुख्य मकसद है। इन वार्ताओं के माध्यम से हमने यही हासिल करने की कोशिश की है। क्या हमें ईरानियों की ओर से परमाणु हथियार विकसित न करने की कोई ठोस प्रतिबद्धता दिखती है? अभी तक हमें यह नहीं दिखा है, उम्मीद है यह दिखेगा।"

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ईरान किन मुद्दों पर रहा विवाद? ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक, अमेरिका की शर्तें जरूरत से ज्यादा सख्त थीं, जिसके चलते समझौता नहीं हो पाया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य, परमाणु नीति और अन्य मुद्दों पर असहमति दूर नहीं हो पाई। फार्स समाचार एजेंसी ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल के करीबी एक सूत्र के हवाले से बताया कि अमेरिका संघर्ष के दौरान जो भी हासिल नहीं कर सका, वार्ता में वह सब कुछ मांगा।

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मुद्दे ईरानी विदेश मंत्रालय ने बताए असहमति वाले मुद्दे ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा, "ये बातचीत कई मुद्दों पर आयोजित की गईं, जिनमें होर्मुज जलडमरूमध्य, परमाणु मुद्दा, युद्ध क्षतिपूर्ति, प्रतिबंधों को हटाना और ईरान तथा इस क्षेत्र के खिलाफ चल रहे युद्ध को पूरी तरह समाप्त करना शामिल था।" ईरान ने ये भी कहा कि अमेरिका से आगे कोई वार्ता की योजना नहीं है। बघाई ने कहा, "हम अमेरिका के वादों को तोड़ने के अनुभव को न तो भूले हैं और न ही कभी भूलेंगे।"