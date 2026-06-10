जाह्नवी कपूर की हॉरर फिल्म के लिए तैयारी, इस निर्देशक संग बातचीत जारी

तैयारी

इस साल के आखिर में शुरू हो सकती है शूटिंग

सूत्र ने आगे कहा, "जाह्नवी के लिए यह एक बिलकुल नया किरदार है और इसके लिए व्यापक तैयारी की जरूरत है। वह जल्द अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगी।" फिल्म का निर्माण बड़े पैमाने पर निर्मित क्रिएचर हॉरर के रूप में चल रहा है। इसे जियो स्टूडियोज का समर्थन प्राप्त होगा। शूटिंग इस साल के अंत में शुरू हो सकती है। जाह्नवी 'लग जा गले' में नजर आएंगी, जिसमें टाइगर श्रॉफ और लक्ष्य भी हैं। यह 14 मई, 2027 को रिलीज होगी।