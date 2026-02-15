ईरान परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से बातचीत को तैयार, लेकिन रखी ये बड़ी शर्त

अमेरिका और ईरान के बीच बीते कुछ महीनों से जारी तनाव के बीच ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त-रवांची ने बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए तैयार है, तो वे भी अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौते पर सहमत हो जाएंगे। माजिद का ये बयान ऐसे वक्त आया है, जब अमेरिका और ईरान में सैन्य तनातनी बढ़ती दिख रही है।CNN

बयान माजिद बोले- अब गेंद अमेरिका के पाले में माजिद ने कहा, "अगर वे ईमानदार हैं, तो मुझे यकीन है कि हम एक समझौते की ओर अग्रसर होंगे। अगर प्रतिबंधों में राहत का प्रस्ताव भी रखा जाता है तो तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं लगाने पर चर्चा करने को तैयार है। अब यह जिम्मेदारी अमेरिका पर है कि वे समझौता करना चाहते हैं या नहीं। शून्य संवर्धन का मुद्दा अब कोई मुद्दा नहीं है। जहां तक ​​ईरान का सवाल है, यह अब चर्चा का विषय नहीं है।"

Advertisement

समझौता 2015 में ईरान ने किया था परमाणु समझौता ईरान ने 2015 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के 5 स्थायी सदस्यों के साथ परमाणु संधि की थी। इसके तहत ईरान ने आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के बदले अपने परमाणु कार्यक्रम को कम करने और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति दी थी। इसके बाद ईरान के यूरेनियम संवर्धन स्तर को 3.67 प्रतिशत तक और यूरेनियम भंडार को घटाकर 300 किलोग्राम कर दिया गया था। हालांकि, 2018 में ट्रंप इस समझौते से एकतरफा तरीके से हट गए थे।

Advertisement