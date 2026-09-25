ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए पेश किया 7 दिन का प्रस्ताव

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे अराघची ने कहा, "हमने मध्यस्थों के माध्यम से अमेरिका के समक्ष एक योजना प्रस्तुत की है। अगर कुछ शर्तें पूरी होती हैं, तो 7वें दिन के अंत में होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुल जाएगा और वार्ता फिर से शुरू हो जाएगी। हमने जो शर्तें रखी हैं, उनमें कुछ भी नया नहीं है। अब यह अमेरिका पर निर्भर है कि वह संघर्ष खत्म करना चाहता है या नहीं।"