भाजपा ने 5 राज्यों में चुनाव पर 529 करोड़ रुपये खर्च किए, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा

भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 217.16 करोड़ रुपये पार्टी के सामान्य प्रचार और 69.83 करोड़ रुपये उम्मीदवारों पर खर्च किए हैं।

सामान्य प्रचार खर्चों में पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय और राज्य, जिला और स्थानीय इकाइयों द्वारा किया खर्च शामिल है।

पार्टी ने बताया कि उम्मीदवारों को भुगतान के रूप में 58.80 करोड़ रुपये, सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों पर 6.09 करोड़ रुपये, उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करने पर 25 लाख रुपये और विज्ञापनों पर 55.76 करोड़ रुपये खर्च किए गए।