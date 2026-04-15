अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी की, होर्मुज से गुजरे 6 जहाजों को वापस लौटाया

अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी लागू करना शुरू कर दी है। अमेरिका की केंद्रीय कमान (CENTCOM) का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकाबंदी ईरान के तटीय क्षेत्रों या बंदरगाहों में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले सभी देशों के जहाजों के खिलाफ निष्पक्ष रूप से लागू की जा रही है। CENTCOM ने कहा कि पिछले 24 घंटे में होर्मुज से एक भी जहाज नहीं गुजरा है।

6 जहाज कम से कम 6 जहाज वापस लौटे अमेरिका ने दावा किया है कि 6 व्यापारिक जहाजों ने होर्मुज को पार किया था, जिन्हें वापस लौटने का आदेश दिया गया। इसके बाद ये जहाज दोबारा ईरानी बंदरगाहों की ओर चले गए। हालांकि, CENTCOM ने कहा कि जो जहाज ईरान आ या जा नहीं रहे हैं, उन्हें होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की पूरी आजादी है। एसोसिएटेड प्रेस समाचार एजेंसी ने बताया कि अमेरिका ओमान की खाड़ी में जहाजों को रोक रहा है।

तैनाती अमेरिका ने 10,000 से ज्यादा सैनिक और दर्जनों जहाज तैनात किए CENTCOM ने बताया कि 10,000 से ज्यादा अमेरिकी नाविक, मरीन और वायुसैनिक, एक दर्जन से ज्यादा जंगी जहाज और दर्जनों विमानों के साथ मिलकर ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले जहाजों को रोकने का मिशन चला रहे हैं। इसमें अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी पर स्थित सभी ईरानी बंदरगाह भी शामिल हैं। CENTCOM ने बताया कि विमानवाहक पोत, जंगी जहाज, गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर, मानव रहित विमान समेत कई तरह के विमान तैनात किए गए हैं।

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दावा जहाज ट्रैकिंग वेबसाइट का दावा- 4 जहाजों ने होर्मुज पार किया मरीनट्रैफिक के अनुसार, अमेरिकी नाकाबंदी लागू होने के बावजूद ईरान से जुड़े 4 जहाजों ने होर्मुज जलडमरूमध्य को पार किया है। हालांकि, इनमें से 2 ने अपना रास्ता बदल लिया। जहाज ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत प्रतिबंधित टैंकर रिच स्टारी, जो चीनी स्वामित्व वाला और मलावी ध्वज वाला जहाज है, संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह से होर्मुज जलडमरूमध्य से होते हुए रवाना हुआ, लेकिन बाद में उसने अपनी दिशा बदल ली।

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