गाजा में भोजन के बदले महिलाओं को बेच रहे, बलात्कारियों से करवा रहे शादी- संयुक्त राष्ट्र
क्या है खबर?
संयुक्त राष्ट्र की 2 रिपोर्ट में फिलिस्तीन के गाजा में महिलाओं के साथ उत्पीड़न की रोंगटे खड़े करने वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, युद्ध ग्रस्त क्षेत्र में महिलाओं को भोजन के बदले में बेचा जा रहा है और उनको जबरन उन बलात्कारियों से शादी करने को मजबूर किया जा रहा है, जिन्होंने उनका यौन उत्पीड़न किया है। यह रिपोर्ट युद्धग्रस्त क्षेत्र में बढ़ती लैंगिक हिंसा का वर्णन करती है।
रिपोर्ट
जबरन विवाह की घटनाओं में 123 प्रतिशत की बढ़ोतरी
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNPA) के एक अध्ययन के मुताबिक, 2026 की पहली तिमाही यानी जनवरी से जून के बीच गाजा में बाल विवाह और जबरन विवाह की घटनाओं में 123 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
इसमें 18-59 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं फिलिस्तीनी एन्क्लेव में होने वाली सभी लिंग-आधारित हिंसा (GBV) का 68 प्रतिशत शिकार हुईं हैं।
इसके पीछे सबसे बड़ा कारण परिवारों की भीषण भूख, गरीबी, आय की कमी और स्कूलों का बंद होना है।
रिपोर्ट
शोधकर्ताओं से पीड़ित महिलाओं ने क्या कहा?
शोधकर्ताओं ने उन महिलाओं से बात की जिनकी बलात्कारियों से शादी कर दी गई, उन्हें भोजन के बदले बेच दिया गया या अभिभावकों द्वारा छोड़ दिया गया।
शरणार्थी शिविर में रहने वाली एक महिला ने बताया कि जब स्कूलों में बलात्कार के मामले सामने आते हैं, तो अगले ही दिन स्कूल में शादियां और उत्सव होते हैं।
एक अन्य महिला ने बताया कि एक व्यक्ति ने अपनी 14 वर्षीय बेटी की शादी 2 बोरी आटे के बदले में कर दी।
अध्ययन
गाजा में 21 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित
गाजा के अंदर मानवीय संकट जारी है क्योंकि हमास और इजरायल के बीच झड़पें हो रही है। यहां लगभग 21 लाख फिलिस्तीनी अभी भी विस्थापित हैं और हजारों की मौत हो चुकी है।
ये रिपोर्टें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति बोर्ड के महत्व को रेखांकित करती हैं, जिसने गाजा पट्टी के लिए एक बहु-चरणीय पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की है।
इसके पहले चरण में 6 महीनों में 2.45 बिलियन डॉलर (लगभग 23,508 करोड़ रुपये) खर्च किया जाना है।
जानकारी
230 महिलाओं की गवाही पर आधारित है रिपोर्ट
ये निष्कर्ष 10 संगठनों द्वारा एकत्रित आंकड़ों के साथ-साथ गाजा और खान यूनिस में शिविरों में रहने वाली 230 महिलाओं की गवाही पर आधारित हैं। पीड़ितों में 18 से 59 वर्ष की आयु की महिलाएं अधिक थीं, उसके बाद किशोर लड़कियां और वयस्क पुरुष थे।