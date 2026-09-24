गाजा में भोजन के बदले महिलाओं को बेच रहे, बलात्कारियों से करवा रहे शादी- संयुक्त राष्ट्र

शोधकर्ताओं ने उन महिलाओं से बात की जिनकी बलात्कारियों से शादी कर दी गई, उन्हें भोजन के बदले बेच दिया गया या अभिभावकों द्वारा छोड़ दिया गया।

शरणार्थी शिविर में रहने वाली एक महिला ने बताया कि जब स्कूलों में बलात्कार के मामले सामने आते हैं, तो अगले ही दिन स्कूल में शादियां और उत्सव होते हैं।

एक अन्य महिला ने बताया कि एक व्यक्ति ने अपनी 14 वर्षीय बेटी की शादी 2 बोरी आटे के बदले में कर दी।