जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र में कहा- रूस ने 47 देशों के नागरिकों को युद्ध में उतारा
क्या है खबर?
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में 47 देशों के नागरिकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित महासभा को संबोधित करते हुए ऐसे देशों की सरकारों से आग्रह किया कि वे अपने नागरिकों को रूस के युद्ध में शामिल होने से रोंके। साथ ही, जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधियों से कहा कि रूस को अन्य देशों को युद्ध में घसीटने न दें।
बयान
जेलेंस्की ने क्या कहा?
जेलेंस्की ने कहा, "हम जानते हैं कि रूस अपने युद्ध में 47 देशों के नागरिकों का इस्तेमाल करता है।"
उन्होंने घाना, नेपाल, ताजिकिस्तान, भारत, यमन, केन्या, जिम्बाब्वे, क्यूबा, बेलारूस, सूडान और दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों के नाम गिनाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विदेशी नागरिक धोखे से रूस गए हैं और संबंधित देशों से कार्रवाई का आग्रह किया।
जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने उत्तर कोरिया के 2 युद्धबंदियों को पकड़ा था, जिन्हें दक्षिण कोरिया भेज दिया गया।
चेतावनी
भीषण सर्दी को लेकर जेलेंस्की की चेतावनी
जेलेंस्की ने महासभा में चेतावनी दी कि यूक्रेन सर्दियों के दौरान रूसी हीटिंग और ऊर्जा सुविधाओं पर हमला करके अपने ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर रूसी हमलों का जवाब दे सकता है।
उन्होंने कहा कि यूक्रेनी समझते हैं कि आने वाली सर्दी कठिन हो सकती है, लेकिन कीव रूस पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा।
ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन का उद्देश्य रूस की वित्तपोषण क्षमता को कम करना था, न कि उसके ईंधन भंडार को नष्ट करना।
चिंता
अमेरिका कर रहा समझौते का प्रयास
जेलेंस्की की टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि वाशिंगटन समझौते की दिशा में काम कर रहा है।
इससे पहले जेलेंस्की ने अमेरिकी मीडिया से कहा था कि रूस को युद्ध में रोकना है तो उसका तेल व्यापार भारत-चीन समेत अन्य देशों से बंद करना होगा।
उन्होंने कहा कि रूसी अर्थव्यवस्था भारत के साथ तेल व्यापार पर निर्भर है।