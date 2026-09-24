जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र में कहा- रूस ने 47 देशों के नागरिकों को युद्ध में उतारा

जेलेंस्की ने महासभा में चेतावनी दी कि यूक्रेन सर्दियों के दौरान रूसी हीटिंग और ऊर्जा सुविधाओं पर हमला करके अपने ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर रूसी हमलों का जवाब दे सकता है।

उन्होंने कहा कि यूक्रेनी समझते हैं कि आने वाली सर्दी कठिन हो सकती है, लेकिन कीव रूस पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा।

ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन का उद्देश्य रूस की वित्तपोषण क्षमता को कम करना था, न कि उसके ईंधन भंडार को नष्ट करना।