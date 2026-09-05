अमेरिका ने खार्ग द्वीप के पास ईरानी जहाज पर हमला किया है

अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप के पास जहाज पर किया हमला, 4 मिसाइलें दागीं- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान 01:40 pm Sep 05, 202601:40 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के खार्ग द्वीप के पास धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका ने ईरानी तेल जहाज पर मिसाइलें दागीं, जिसके बाद ये धमाके हुए। स्टूडेंट न्यूज नेटवर्क (SNN) ने बताया कि द्वीप के पास अमेरिका ने एक ईरानी टैंकर को निशाना बनाकर हमला किया था। अभी तक जहाज की पहचान और नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है।