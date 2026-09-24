पहले दिन सिद्धार्थ मल्होत्रा की इन फिल्मों ने बटोरे करोड़ों, 'द वन' से पहले जानें रिकॉर्ड

साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'थैंक गॉड' में सिद्धार्थ के साथ-साथ अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह मुख्य भूमिका में थीं। इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 8.10 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

करण जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' साल 2012 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सिद्धार्थ के साथ-साथ आलिया भट्ट और वरुण धवन दिखाई दिए थे। इसने पहले दिन 7.48 करोड़ रुपये की कमाई की थी।