पहले दिन सिद्धार्थ मल्होत्रा की इन फिल्मों ने बटोरे करोड़ों, 'द वन' से पहले जानें रिकॉर्ड
क्या है खबर?
सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन' 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह है और इसके पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में 'द वन' की रिलीज से पहले आइए एक नजर सिद्धार्थ की उन फिल्मों पर डालते हैं, जिन्होंने रिलीज के पहले दिन जबरदस्त कमाई की थी।
#1 & #2
'एक विलेन' और 'ब्रदर'
साल 2014 में आई रोमांटिक थ्रिलर फिल्म 'एक विलेन' ने रिलीज के पहले दिन 16.72 करोड़ रुपये की कमाई की थी। मोहित सूरी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सिद्धार्थ और श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में नजर आए थे।
सिद्धार्थ और अक्षय कुमार की फिल्म 'ब्रदर' साल 2026 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 15.20 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
#3 & #4
'थैंक गॉड' और 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर'
साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'थैंक गॉड' में सिद्धार्थ के साथ-साथ अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह मुख्य भूमिका में थीं। इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 8.10 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
करण जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' साल 2012 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सिद्धार्थ के साथ-साथ आलिया भट्ट और वरुण धवन दिखाई दिए थे। इसने पहले दिन 7.48 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
जानकारी
#5 'परम सुंदरी'
साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ और जाह्नवी कपूर की जोड़ी ने तहलका मचा दिया था। तुषार जलोटा के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 7.37 करोड़ रुपये की कमाई की थी।