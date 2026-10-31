ईरान विदेश भेजेगा परमाणु भंडार, 7 दिन में खुलेगा होर्मुज; समझौते की कथित शर्तें आईं सामने

इस प्रस्ताव में ईरान और अमेरिका द्वारा पारस्परिक कदमों की परिकल्पना भी की गई है। इनमें परमाणु गतिविधियों और समुद्री सुरक्षा पर ईरानी उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधों, नाकाबंदी और अन्य आर्थिक प्रतिबंधों को कम करने के लिए अमेरिका द्वारा परिभाषित कार्रवाई की जाएगी।

प्रस्ताव के तहत, एक स्वतंत्र सत्यापन तंत्र भी विकसित किया जाएगा, ताकि यह आकलन किया जा सके कि समझौते के हर चरण में दोनों पक्ष अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहे हैं या नहीं।