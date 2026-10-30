सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा मुक्त दिवाली के लिए विराट कोहली की मदद लेने का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा मुक्त दिवाली के लिए सुझाव दिया, कहा- विराट कोहली से कराओ प्रचार

लेखन गजेंद्र 12:43 pm Oct 30, 202612:43 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन सुझाव दिया कि वे प्रचार-प्रसार के जरिए लोगों में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की पीठ ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण और पटाखों के विनियमितिकरण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। उन्होंने सुझाव दिया कि जागरूकता के लिए क्रिकेटर विराट कोहली जैसी जानी-मानी हस्तियों को शामिल किया जा सकता है।