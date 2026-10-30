अमिताभ बच्चन के ब्लॉग ने खींचा ध्यान

अमिताभ बच्चन का आलोचकों पर कटाक्ष, बोले- धमकी मत दो, लिखना बंद कर दोगे?

लेखन ज्योति सिंह 01:13 pm Oct 30, 202601:13 pm

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। अपनी ताजा पोस्ट में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए प्रतीत हो रही है, जो उनके बारे में लिखना बंद करने की धमकी देते हैं। अभिनेता ने कहा कि उन्हें ऐसे कदमों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उनका अपना "अखबार" ब्लॉग पर चलता है। बढ़ती दूरियों के बावजूद प्यार और सम्मान नहीं बदलता है।