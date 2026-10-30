न्यूजीलैंड बनाम भारत: श्रेयस अय्यर ने लगातार चौथे टी-20 में जीता टॉस, कप्तानी में बनाया रिकॉर्ड 

क्रिकबज के मुताबिक, अय्यर ने कप्तान के तौर पर अपने पहले 25 मैचों में 19 टॉस जीते हैं, जो इस अंतराल में किसी भी कप्तान द्वारा जीते गए सर्वाधिक टॉस हैं।

पूर्ण सदस्यीय टीम के कप्तानों में शुरुआती 25 मैचों के बाद सबसे ज्यादा टॉस जीतने का पिछला रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के डैरेन सैमी और पाकिस्तान के सलमान अली आगा के नाम पर था, जिन्होंने 17-17 टॉस जीते थे।