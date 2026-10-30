इंस्टाग्राम पर लंबे वीडियो डालने के लिए मिलेंगे लाखों डॉलर

इंस्टाग्राम पर लंबे वीडियो के लिए मिलेंगे 5 लाख डॉलर, यूट्यूबर्स को लुभाने में जुटी कंपनी

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:42 pm Oct 30, 202612:42 pm

क्या है खबर?

इंस्टाग्राम अपने प्लेटफॉर्म पर लंबे वीडियो को बढ़ावा देने के लिए यूट्यूबर्स को बड़ी रकम देने की तैयारी कर रही है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी कुछ चुनिंदा वीडियो बनाने वालों को अपने नए फीचर पर वीडियो पोस्ट करने के लिए 5 लाख डॉलर (करीब 4.75 करोड़ रुपये) तक देने की पेशकश कर रही है। कुछ लोगों को 50,000 डॉलर से शुरुआत वाले ऑफर मिले हैं, जबकि कुछ को इससे ज्यादा रकम देने की बात कही गई है।