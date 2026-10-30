इंस्टाग्राम पर लंबे वीडियो के लिए मिलेंगे 5 लाख डॉलर, यूट्यूबर्स को लुभाने में जुटी कंपनी
क्या है खबर?
इंस्टाग्राम अपने प्लेटफॉर्म पर लंबे वीडियो को बढ़ावा देने के लिए यूट्यूबर्स को बड़ी रकम देने की तैयारी कर रही है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी कुछ चुनिंदा वीडियो बनाने वालों को अपने नए फीचर पर वीडियो पोस्ट करने के लिए 5 लाख डॉलर (करीब 4.75 करोड़ रुपये) तक देने की पेशकश कर रही है। कुछ लोगों को 50,000 डॉलर से शुरुआत वाले ऑफर मिले हैं, जबकि कुछ को इससे ज्यादा रकम देने की बात कही गई है।
नियम
यूट्यूब पर वीडियो डालने के साथ इंस्टाग्राम पर भी करना होगा पोस्ट
इंस्टाग्राम के नए फीचर का नाम फीचर्स है। इसके जरिए लोग लंबे और सीधे आकार वाले वीडियो पोस्ट कर सकेंगे।
कंपनी ने जिन वीडियो बनाने वालों से संपर्क किया है, उनसे कहा है कि वे अपने यूट्यूब वीडियो उसी दिन इंस्टाग्राम पर भी डालें। हालांकि, इसके लिए उन्हें यूट्यूब छोड़ने या सिर्फ इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने की जरूरत नहीं होगी।
कंपनी का मकसद ज्यादा से ज्यादा बड़े वीडियो बनाने वालों को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ना है।
कमाई
लंबे वीडियो से कमाई के नए रास्ते तलाश रही इंस्टाग्राम
मेटा के प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी कुछ वीडियो बनाने वालों को फीचर्स के लिए सीधे पैसे दे रही है।
हालांकि, यह साफ नहीं किया गया है कि भुगतान हर वीडियो के हिसाब से होगा या किसी दूसरी व्यवस्था के तहत। इंस्टाग्राम का कहना है कि वह वीडियो बनाने वालों के लिए ब्रांड, प्रशंसकों और विज्ञापनों के जरिए कमाई के रास्ते तलाश रही है।
इसमें वीडियो के प्रदर्शन के आधार पर मिलने वाली अतिरिक्त रकम भी शामिल हो सकती है।
अन्य
टीवी पर भी लंबे वीडियो दिखाने की तैयारी
इंस्टाग्राम अब अपने वीडियो को टीवी तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है।
कंपनी का मानना है कि लोग घर में दोस्तों और परिवार के साथ बड़ी स्क्रीन पर वीडियो देखना पसंद करते हैं। इसके लिए उसे छोटे वीडियो के साथ लंबे कार्यक्रमों की भी जरूरत है। कंपनी यूट्यूब से मुकाबला करना चाहती है, जिसकी टीवी पर अच्छी पकड़ है।
हालांकि, इंस्टाग्राम का टीवी ऐप अभी यूट्यूब जितना बेहतर नहीं है और इसे सुधारने में समय लग सकता है।