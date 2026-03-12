ईरान युद्ध का 13वां दिन: होर्मुज से गुजर सकेंगे भारतीय जहाज, युद्धविराम की शर्तें सामने आईं

अमेरिका और इजरायल का ईरान के खिलाफ युद्ध का आज 13वां दिन है। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,878 पर पहुंच गया है, जिनमें से सबसे ज्यादा 1,255 लोग ईरान में मारे गए हैं। फारस की खाड़ी में एक जहाज पर हमले में भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। बीते 3 दिनों में जहाज पर हमले में ये तीसरे भारतीय की मौत है। वहीं, ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए 3 शर्तें रखी हैं।

जहाज जहाज पर हमले में भारतीय नागरिक की मौत ईरान ने फारस की खाड़ी में 'सेफसी विष्णु' नाम के एक अमेरिकी तेल टैंकर पर हमला किया। इसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है, जबकि 27 लोगों को बचा लिया गया। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, यह जहाज अमेरिकी कंपनी का है और मार्शल आइलैंड के झंडे के तले चल रहा था। हमला खोर अल जुबैर बंदरगाह के पास हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले में आत्मघाती नाव का इस्तेमाल किया गया।

कच्चा तेल कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा हुई युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम में लगभग 20% की तेजी देखी गई है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के 32 देशों ने 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने की योजना बनाने के बावजूद तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। भारतीय शेयर बाजार में भी आज गिरावट आई है।

भारतीय जहाज भारतीय जहाजों को होर्मुज से निकलने देगा ईरान- रिपोर्ट कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने भारतीय तेल जहाजों को हार्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है। बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच फोन पर हुई चर्चा के बाद इस पर सहमति बनी है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस सहमति के बाद कम से कम 2 भारतीय तेल जहाज- पुष्पक और परिमल होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित रूप से निकल भी गए हैं।

हताहत अब तक कितने लोग हताहत हुए? ईरान में कम से कम 1,255 लोग मारे गए और 12,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। इजरायल में 14 लोग मारे गए हैं, जबकि 8 अमेरिकी सैनिकों की जान गई है। वहीं, लेबनान में 634 लोग मारे गए और 1,500 से ज्यादा घायल हैं। इसके अलावा कुवैत में 11 साल की लड़की समेत 6, UAE में 6, सऊदी अरब में 2, बहरीन में 2 और इराक में 26 लोग मारे गए हैं। ﻿कतर में 16 घायल हुए हैं।

हमले खाड़ी में लगातार हमले जारी इजरायल ने ईरान के तेहरान के साथ इस्फहान, काशान, अहवाज और सक्केज में हवाई हमले किए हैं। लेबनान के अरामून गांव पर इजरायली हमले में कम से कम 3 लोग मारे गए और एक बच्चा घायल हो गया है। कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुछ ड्रोन गिरे हैं। दुबई के अधिकारियों ने बताया कि अल बदा'आ इलाके में एक ड्रोन घटना होने की खबर है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है।