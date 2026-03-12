ईरान के राष्ट्रपति मशूद पेजेश्कियन ने अमेरिका-इजरायल के साथ युद्ध समाप्ति के लिए 3 शर्तें रखी

ईरान ने अमेरिका-इजरायल के साथ युद्ध समाप्ति के लिए 3 शर्तें रखी, जानिए क्या हैं ये

लेखन गजेंद्र 10:12 am Mar 12, 202610:12 am

क्या है खबर?

पश्चिमी एशिया में भीषण तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध समाप्ति के लिए 3 शर्तें रखी हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि संघर्ष तभी समाप्त हो सकता है जब कुछ मांगें पूरी हों। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के वैध अधिकारों को मान्यता दी जाए, हर्जाने का भुगतान किया जाए और ईरान के खिलाफ भविष्य में किसी प्रकार के हमले न करने की गारंटी दी जाती है तो युद्ध रुक सकता है।