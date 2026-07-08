ईरान ने कुवैत-बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर किए हमले, MQ-9 ड्रोन भी मार गिराने का दावा

जहाज

होर्मुज में जहाजों पर हमलों के बाद भड़का तनाव

दरअसल, इस तनाव की शुरुआत ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य के पास 3 जहाजों पर हमले के बाद हुई। ईरान ने आरोप लगाया कि ये जहाज उसके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने शहीद हक्कानी बंदरगाह समेत 80 ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका ने कहा कि उसकी सेनाओं ने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड और कंट्रोल नेटवर्क, तटीय रडार साइटों, एंटी-शिप मिसाइल क्षमताओं और 60 से ज्यादा छोटी नावों पर हमला किया है।