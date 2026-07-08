अमेरिका ने ईरान के शहीद हक्कानी बंदरगाह पर हमला किया, ईरान को मिली छूट रद्द

हमला

अमेरिकी सेना ने दिया बयान

अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने बयान दिया कि उसने ईरान के ख़िलाफ जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं, जो ईरान द्वारा अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग में आम नागरिकों वाले जहाज़ों पर हमला करने की सजा के तौर पर हैं। CENTCOM ने कहा कि उसके ये हमले उन 3 वाणिज्यिक जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में हैं जो होर्मुज से गुज़र रहे थे। अमेरिकी सेना ने कहा कि ईरान की यह आक्रामकता गैर-जरूरी और खतरनाक थी, और यह युद्धविराम का उल्लंघन था।