खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर फिर हमला किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच ईरान का हमला शुरू, होर्मुज में जहाजों को बनाया निशाना

लेखन गजेंद्र 09:40 am Jul 07, 202609:40 am

क्या है खबर?

ईरान ने अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह के बीच एक बार फिर हमला शुरू कर दिया है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इसकी पुष्टि की। उसने बताया कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने सोमवार रात को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे वाणिज्यिक जहाजों पर 2 मिसाइलें दागीं हैं। हमले में 2 जहाजों को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। मंगलवार तड़के भी हमला हुआ है।