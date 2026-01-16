ईरान: प्रदर्शनकारियों के शवों के बदले लाखों रुपये मांग रहे अधिकारी- रिपोर्ट

LOADING...
ईरान में अधिकारी प्रदर्शनकारियों के शव लौटाने के बदले पैसों की मांग कर रहे हैं

लेखन आबिद खान
Jan 16, 2026
11:54 am
क्या है खबर?

ईरान में जारी सत्ता विरोधी प्रदर्शनों में 2,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अब खबर आ रही है कि अधिकारी इन प्रदर्शनकारियों के शवों को वापस करने के लिए परिजनों से पैसों की मांग कर रहे हैं। BBC ने मारे गए लोगों के परिवारों के हवाले से ये जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शवों को मुर्दाघरों और अस्पतालों में रखा गया है और पैसे नहीं मिलने तक सुरक्षा बल उन्हें सौंप नहीं रहे हैं।

रिपोर्ट

परिजन बोले- शव के बदले साढ़े 4 लाख रुपये मांगे

उत्तरी शहर राश्त के एक परिवार ने BBC को बताया कि सुरक्षा बलों ने उनके एक सदस्य के शव को सौंपने के बदले में करीब साढ़े 4 लाख रुपयों की मांग की। उन्होंने बताया कि शव को पौर्सिना अस्पताल के मुर्दाघर में 70 अन्य मृत प्रदर्शनकारियों के साथ रखा गया था। कई परिवार ऐसे हैं, जो पैसे नहीं होने के चलते शवों को लेने में असमर्थ थे। ये अस्पतालों से खाली हाथ लौट आए।

अन्य परिवार

श्रमिक के परिवार से मांगे गए 6 लाख रुपये

तेहरान के रहने वाले एक श्रमिक की भी प्रदर्शनों में मौत हो गई। उसके परिजनों ने बताया कि जब वे शव लेने गए तो उनसे करीब 6 लाख रुपये मांगे गए। कुछ मामलों में अस्पताल के कर्मचारी मृतकों के परिजनों को पहले ही फोन कर शव ले जाने को कह रहे हैं, ताकि सुरक्षा बल उनसे शव के बदले पैसों की उगाही न कर सके। सुरक्षाबल परिजनों को सरकार समर्थक रैली में भाग लेने का भी दबाव बना रहे हैं।

शव

अस्पताल कर्मचारी ने कहा- सुरक्षाबल आने से पहले शव ले जाएं

एक महिला ने BBC को बताया कि उसे 9 जनवरी को अस्पताल से अपने पति का शव ले जाने के लिए फोन आया। कर्मचारियों ने कहा कि सुरक्षाबलों के पहुंचने से पहले वो आकर शव ले जाए, ताकि पैसे देने से बच जाए। इसके बाद महिला अपने 2 बच्चों के साथ अस्पताल गई और पति के शव को पिकअप ट्रक में रखकर 7 घंटे का सफर तय कर अपने गृहनगर लेकर आई।

मुर्दाघर

मुर्दाघर में घुसपैठ कर शव ले गए परिजन

कई मामलों में लोग अपने करीबियों के शव लेने के लिए मुर्दाघर में घुस गए और जबरन शव अपने साथ ले गए। इन लोगों को डर था कि अधिकारी शव ले जाएंगे। एक सूत्र ने BBC से कहा, "कई परिवारों को डर था कि अधिकारी शवों को अपने पास रख सकते हैं या उनकी जानकारी के बिना उन्हें दफना सकते हैं, इसलिए उन्होंने मुर्दाघर का दरवाजा तोड़ दिया और एम्बुलेंस से शवों को बाहर निकाल लिया।"

मौतें

प्रदर्शन में अब तक 2,435 मौतें

अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के अनुसार, प्रदर्शन शुरू होने के बाद से अब तक कम से कम 2,435 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। साथ ही 13 बच्चे और सुरक्षा बलों या सरकार से जुड़े 153 लोग भी मारे गए हैं। सुरक्षाबलों ने वकीलों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों समेत 18,470 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, मौतों को लेकर अलग-अलग दावे हैं। इंटरनेट बंद होने के चलते सही जानकारी सामने नहीं आ रही है।

