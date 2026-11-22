ईरानी हमले के बाद बहरीन के एक औद्योगिक परिसर में लगी आग

ईरान ने बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर किया हमला, F-16 लड़ाकू विमान गिराने का भी दावा

लेखन आबिद खान 10:17 am Nov 22, 202610:17 am

क्या है खबर?

ईरान ने बहरीन में अमेरिका में 2 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने कहा कि उसने इन ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है। बहरीन ने भी हमले की पुष्टि करते हुए एक नागरिक औद्योगिक सुविधा को नुकसान होने की जानकारी दी है। हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान ने इसे अपने क्षेत्र पर अमेरिकी हमले का जवाब बताया है।