होर्मुज जलडमरूमध्य के पास भारत से जुड़े 9 जहाजों की सुरक्षा बढ़ाई गई (प्रतीकात्मक तस्वीर

होर्मुज जलडमरूमध्य के पास खतरा बढ़ा, भारत से जुड़े 9 जहाजों की सुरक्षा बढ़ाई गई

लेखन गजेंद्र 11:01 am Nov 20, 202611:01 am

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच अंतरराष्ट्रीय संकरे जलमार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य के पास खतरा बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने होर्मुज के पास पश्चिम में भारत के झंडे वाले 9 जहाजों की सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। सरकार सभी जहाजों पर लगातार नजर रख रही है। केंद्रीय बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुरुवार को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन को समुद्री सुरक्षा और सिक्योरिटी उपायों को मजबूत करने का निर्देश दिया है।