हमले के बाद कंपनी के कारखाने में भीषण आग लग गई

यूक्रेन में भारतीय फार्मा कंपनी के कारखाने पर रूसी ड्रोन हमला, एक की मौत

लेखन आबिद खान 01:49 pm Oct 04, 202601:49 pm

क्या है खबर?

यूक्रेन में एक भारतीय फार्मा कंपनी के कारखाने पर रूस ने ड्रोन हमला किया है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कारखाने भारत के कुसुम समूह का है। हमले के बाद यूक्रेन के सूमी में स्थित इस कारखाने की मुख्य संरचना लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई है। घटनास्थल से सामने आए एक वीडियो में धुंआ उठता देखा जा सकता है।