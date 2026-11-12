नेपाल के बागमती में 500 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन, 10 यात्रियों की मौत

नेपाल के बागमती प्रांत में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां के मकवानपुर में यात्रियों से भरा एक वाहन खड़ी ढलान से नीचे गिर गया, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है।

घटना के समय वाहन में 15 लोग सवार थे। काठमांडू से सरलाही जा रही थी। बताया जा रहा है कि वाहन 500 मीटर गहरे खाई में गिरी है।

मृतकों में 3 महिलाएं, 2 लड़कियां और 5 पुरुष शामिल हैं। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।