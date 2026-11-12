खैबर पख्तूनख्वा में TTP का घात लगाकर हमला, 10 पुलिसकर्मियों की जान गई
पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक घातक हमला हुआ है, जिसमें 10 पुलिसकर्मी मारे गए हैं।
यह हमला उस समय हुआ जब पुलिस कोहाट में अवैध सोने की खुदाई के खिलाफ चलाए गए अभियान से लौट रही थी। हमलावरों का संबंध प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से बताया जा रहा है।
उन्होंने इलाके में अवैध खनन में शामिल आपराधिक गिरोहों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में 18 आतंकियों के मारे जाने की खबर है।
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की निंदा की
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले की कड़ी निंदा की और शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने यह भी वादा किया कि सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक देश से आतंकवाद को पूरी तरह खत्म नहीं कर देती।
यह घटना हिंसा में चिंताजनक बढ़ोतरी की ओर इशारा करती है। पाकिस्तान में सितंबर 2026 में कुल 225 आतंकी हमले दर्ज किए गए, जो पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय में सबसे अधिक हैं।
अफगानिस्तान के तालिबान शासन के साथ भी पाकिस्तान के संबंध तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। पाकिस्तान उन पर TTP आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाता है, हालांकि काबुल इन आरोपों को हमेशा खारिज करता रहा है।