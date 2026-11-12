खैबर पख्तूनख्वा में TTP का घात लगाकर हमला, 10 पुलिसकर्मियों की जान गई

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले की कड़ी निंदा की और शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने यह भी वादा किया कि सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक देश से आतंकवाद को पूरी तरह खत्म नहीं कर देती।

यह घटना हिंसा में चिंताजनक बढ़ोतरी की ओर इशारा करती है। पाकिस्तान में सितंबर 2026 में कुल 225 आतंकी हमले दर्ज किए गए, जो पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय में सबसे अधिक हैं।

अफगानिस्तान के तालिबान शासन के साथ भी पाकिस्तान के संबंध तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। पाकिस्तान उन पर TTP आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाता है, हालांकि काबुल इन आरोपों को हमेशा खारिज करता रहा है।