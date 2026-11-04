महाभियोग और वित्तीय संबंधों की जांच; जीत के बाद ट्रंप के खिलाफ क्या कदम उठाएंगे डेमोक्रेट्स?

रिपोर्ट के मुताबिक, डेमोक्रेट्स ने एक व्यापक जांच एजेंडा तैयार किया है।

इसके तहत ट्रंप परिवार के भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत स्टॉक लेनदेन और एलन मस्क जैसे अरबपतियों के साथ संबंधों की जांच की जाएगी।

इसके अलावा प्रशासन द्वारा आव्रजन पर की गई कार्रवाई और ईरान युद्ध से संबंधित विदेश नीति के निर्णयों की जांच।

साथ ही ये भी जांचा जाएगा कि ट्रंप प्रशासन ने जेफ्री एपस्टीन से संबंधित हाई-प्रोफाइल फाइलों को जारी करने के मामले को कैसे संभाला।