'मुन्नाभाई 3' के लिए राजकुमार हिरानी के साथ आए फरहाद सामजी, दोनों ने शुरू की तैयारी
क्या है खबर?
संजय दत्त और अरशद वारसी की सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'मुन्नाभाई' के तीसरे भाग का लोगों को बेहद इंतजार है। फिल्म में उनके किरदारों 'मुन्नाभाई' और 'सर्किट' की जोड़ी ने दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास पहचान बनाई थी। अब इसके तीसरे भाग को लेकर एक ताजा अपडेट आया है, जिससे फिल्म के बनने को और मजबूती मिल गई है। इसके लिए निर्देशक राजकुमार हिरानी ने अपने साथ लेखक फरहाद सामजी को मिला लिया है।
तैयारी
तीसरे भाग के लिए चल रहा लेखन का काम
वैरायटी इंडिया के मुताबिक, फरहाद ने हिरानी की 'मुन्नाभाई 3' के लिए लेखन का काम शुरू कर दिया है।
इस डेवलपमेंट से फरहाद उस फ्रेंचाइजी की दुनिया में वापस आ गए हैं जिससे वे इसके पहले भाग, 'मुन्नाभाई MBBS' (2003) से जुड़े हुए थे। उन्होंने लोकप्रिय गाने 'एम बोले तो' का शुरुआती रिफ्रेन लिखा है।
बताया जा रहा है कि सामजी जल्द ही फिल्म के लेखन पूरा कर लेंगे। 2027 से शूटिंग शुरू होने की उम्मीद है।
असहमति
संतुष्टि मिलने तक शुरू नहीं होगी फिल्म
इससे पहले, हिरानी ने एक बातचीत में स्पष्ट किया था कि वह 'मुन्नाभाई 3' को बनाना तभी शुरू करेंगे, जब वह इसकी स्क्रिप्ट से पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे।
यही कारण है कि उन्होंने परियोजना में सामजी को अपने साथ जोड़ा, क्योंकि वह इस फ्रेंचाइजी के लिए एक नई सोच और नया नजरिया चाहते थे।
बता दें, इसका पहला भाग 'मुन्नाभाई MBBS' साल 2003 में आया था। फिर 2006 में 'लगे रहो मुन्नाभाई' आई थी।