'मुन्ना भाई 3' पर आया बड़ा अपडेट

'मुन्नाभाई 3' के लिए राजकुमार हिरानी के साथ आए फरहाद सामजी, दोनों ने शुरू की तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 01:02 pm Nov 04, 202601:02 pm

क्या है खबर?

संजय दत्त और अरशद वारसी की सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'मुन्नाभाई' के तीसरे भाग का लोगों को बेहद इंतजार है। फिल्म में उनके किरदारों 'मुन्नाभाई' और 'सर्किट' की जोड़ी ने दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास पहचान बनाई थी। अब इसके तीसरे भाग को लेकर एक ताजा अपडेट आया है, जिससे फिल्म के बनने को और मजबूती मिल गई है। इसके लिए निर्देशक राजकुमार हिरानी ने अपने साथ लेखक फरहाद सामजी को मिला लिया है।