रोहित शर्मा भी इस सूची में आ गए हैं (फाइल तस्वीर)

वनडे क्रिकेट: बतौर सलामी बल्लेबाज सबसे ज्यादा शून्य पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज

लेखन आदर्श कुमार 01:25 pm Nov 04, 202601:25 pm

क्या है खबर?

वनडे क्रिकेट में सलामी बल्लेबाजों की भूमिका काफी अहम होती है। उनसे टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने और बड़ी साझेदारी करने की उम्मीद रहती है। हालांकि, कई बार दिग्गज बल्लेबाज भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा शून्य पर आउट हो गए। इसके साथ ही रोहित वनडे में भारत के लिए बतौर सलामी बल्लेबाज सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं।