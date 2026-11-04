अमेरिकी मध्यावधि चुनाव: टेक्सास से लेकर दक्षिण कैरोलिना तक, रिपब्लिकन के गढ़ में डेमोक्रेट्स की जीत
क्या है खबर?
अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सदन के दोनों सदनों यानी सीनेट और प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। इसके साथ ही चुनावों में ट्रंप के करीबी कई नेता और रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली सीटों पर डेमोक्रेटिक सांसदों ने कब्जा कर लिया है। इनमें टेक्सास से लेकर दक्षिण कैरोलिना तक के कई इलाके शामिल हैं।
टेक्सास
टेक्सास में 38 साल बाद जीती डेमोक्रेटिक पार्टी
टेक्सास में डेमोक्रेट उम्मीदवार जेम्स टालारिको को जीत मिली है। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन को हरा दिया।
पैक्सटन पर 2023 में टेक्सास हाउस ने कदाचार के आरोप लगाए थे और उनके खिलाफ महाभियोग चलाया गया था। ये 1988 के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की पहली जीत है।
इसी तरह राज्य के गवर्नर चुनाव में जीना हिनोजोसा ने 3 बार के रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबॉट को हरा दिया। 1990 के बाद टेक्सास को पहला डेमोक्रेटिक गवर्नर मिला है।
ओहायो
ट्रंप के करीबी विवेक रामास्वामी भी हारे
ओहायो में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एमी एक्टन ने रिपब्लिकन पार्टी के विवेक रामास्वामी को हराकर गवर्नर का चुनाव जीत लिया है। राज्य में करीब 20 साल बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने गवर्नर चुनाव जीता है।
रामास्वामी की हार रिपब्लिकन पार्टी के लिए इसलिए बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप ने खुद उनका समर्थन किया था। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी उनके प्रचार के लिए पहुंचे थे। इसके बावजूद रामास्वामी चुनाव नहीं जीत सके।
दक्षिण कैरोलिना
दक्षिण कैरोलिना में 1998 के बाद डेमोक्रेट्स को मिली जीत
दक्षिण कैरोलिना में डेमोक्रेट एनी एंड्रयूज ने रिपब्लिकन सीनेटर डार्लिन ग्राहम को हरा दिया है। डार्लिन ग्राहम को उनके भाई और सबसे लंबे समय तक सांसद रहे लिंडसे ग्राहम के जुलाई में निधन के बाद इस पद पर नियुक्त किया गया था।
एंड्रयूज को 51.1 प्रतिशत वोट मिले, जबकि डार्लिन 46.7 प्रतिशत ही वोट हासिल कर पाईं।
1998 के बाद से राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी की ये पहली सीनेट जीत है।
जॉर्जिया
जॉर्जिया को पहली बार मिली अश्वेत महिला गवर्नर
जॉर्जिया में अटलांटा की पूर्व मेयर और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कीशा लांस बॉटम्स देश के इतिहास में गवर्नर चुनी जाने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं।
साथ ही वह 1998 के बाद से राज्य की पहली डेमोक्रेटिक गवर्नर भी बन गई हैं। उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार रिक जैक्सन को हराया है।
इसी के साथ करीब 2 दशक से ज्यादा समय के बाद जॉर्जिया का गवर्नर पद डेमोक्रेटिक पार्टी के पास आया है।