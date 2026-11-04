मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माने जाने वाले राज्यों में भी ट्रंप का झटका लगा है

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव: टेक्सास से लेकर दक्षिण कैरोलिना तक, रिपब्लिकन के गढ़ में डेमोक्रेट्स की जीत

लेखन आबिद खान 12:49 pm Nov 04, 202612:49 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सदन के दोनों सदनों यानी सीनेट और प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। इसके साथ ही चुनावों में ट्रंप के करीबी कई नेता और रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली सीटों पर डेमोक्रेटिक सांसदों ने कब्जा कर लिया है। इनमें टेक्सास से लेकर दक्षिण कैरोलिना तक के कई इलाके शामिल हैं।