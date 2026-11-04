ऐपल का बड़ा फैसला, नाबालिग नहीं चला सकेंगे रोमांटिक AI चैटबॉट और डेटिंग ऐप्स

ऐपल के नए नियम 16 नवंबर से लागू होंगे।

इसके बाद ऐप बनाने वाली कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म की उम्र सीमा तय करने के लिए नए विकल्पों का इस्तेमाल करना होगा। जो ऐप यूजर्स को डेटिंग के लिए साथी खोजने या रोमांटिक रिश्ते बनाने की सुविधा देते हैं, उन्हें सीधे 18 साल से अधिक उम्र वालों की श्रेणी में रखा जाएगा।

डेवलपर्स को जरूरी बदलाव पूरे करने के लिए 12 जनवरी, 2027 तक का समय मिलेगा।