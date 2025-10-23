अमेरिका: भारतीय ड्राइवर ने वाहनों को टक्कर मारी, 3 मौत; अवैध तरीके से घुसने का आरोप
क्या है खबर?
अमेरिका के कैलिफार्निया में एक पंजाबी ड्राइवर ने अपने ट्रक से कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा 22 अक्टूबर को कैलिफोर्निया के ओंटारियो में हुआ है। अमेरिकी पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान पंजाब के रहने वाले जशनप्रीत सिंह के तौर पर हुई है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
अमेरिकन मीडिया के अनुसार, जशनप्रीत कैलिफाॅर्नियां के आई-10 फ्री वे पर ट्रक चला रहा था। तभी उसने एक के बाद एक करीब 10 वाहनों को टक्कर मार दी। उसके ट्रक ने पहले सड़क के बीच खड़ीं छोटी गाडियों को टक्कर मारी और बाद में साइड पर खड़े वाहनों को भी चपेट में ले लिया। फिलहाल वो सैन बर्नार्डिनो काउंटी शेरिफ विभाग की हिरासत में है। जल्द ही उसे आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) अधिकारी हिरासत में ले सकते हैं।
अमेरिका
जशनप्रीत पर अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने का आरोप
रिपोर्ट के मुताबिक, जशनप्रीत अवैध तरीके से अमेरिका में घुसा था और यूबा सिटी में रह रहा था। फॉक्स न्यूज के बिल मेलुगिन ने दावा किया है कि जशनप्रीत एक भारतीय अवैध विदेशी था, जिसे 2022 में जो बाइडन प्रशासन द्वारा कैलिफोर्निया सीमा पर पकड़ा गया था और बाद में रिहा कर दिया गया था। आरोप है कि घटना के वक्त जशनप्रीत नशे में था और तेज गति से गाड़ी चला रहा था।