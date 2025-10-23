अमेरिका: भारतीय ड्राइवर ने वाहनों को टक्कर मारी, 3 मौत; अवैध तरीके से घुसने का आरोप

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

अमेरिकन मीडिया के अनुसार, जशनप्रीत कैलिफाॅर्नियां के आई-10 फ्री वे पर ट्रक चला रहा था। तभी उसने एक के बाद एक करीब 10 वाहनों को टक्कर मार दी। उसके ट्रक ने पहले सड़क के बीच खड़ीं छोटी गाडियों को टक्कर मारी और बाद में साइड पर खड़े वाहनों को भी चपेट में ले लिया। फिलहाल वो सैन बर्नार्डिनो काउंटी शेरिफ विभाग की हिरासत में है। जल्द ही उसे आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) अधिकारी हिरासत में ले सकते हैं।