पेरिस के प्रसिद्ध लूव्र संग्रहालय में चोरी, 9 कीमती आभूषण ले गए चोर

पेरिस के प्रसिद्ध लूव्र संग्रहालय में चोरी की खबर है। इसके बाद पूरे संग्रहालय परिसर को खाली कराया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि अगले आदेश तक संग्रहालय को बंद किया जा रहा है। फ्रांस के संस्कृति मंत्री राचिदा दति ने भी इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, 'किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। मैं संग्रहालय की टीमों और पुलिस के साथ घटनास्थल पर हूं। जांच जारी है।'

चोरी 9 आभूषण चोरी होने की खबर समाचार एजेंसी AFP के अनुसार, पेरिस पुलिस ने बताया कि एक या इससे ज्यादा अपराधी संग्रहालय में घुस आए थे। वहीं, फ्रांस के एक अखबार ने बताया कि चोर सीन नदी के सामने वाले हिस्से से संग्रहालय में दाखिल हुए, जहां निर्माण कार्य चल रहा था। फिर वे माल पहुंचाने वाली लिफ्ट के जरिए अपोलो गैलरी के एक कमरे में गए और खिड़कियां तोड़ीं। इसके बाद कथित तौर पर नेपोलियन और महारानी के आभूषण संग्रह से 9 आभूषण चुरा लिए।

चोर 3 नकाबपोश चोरों ने दिया घटना को अंजाम फ्रांस की स्थानीय मीडिया के मुताबिक, 3 नकाबपोश चोरों ने संग्रहालय के खुलते ही घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि संग्रहालय में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका सामान ले जाने के लिए बाहर से एक लिफ्ट लगाई गई है। चोर इसी लिफ्ट के जरिए संग्रहालय में घुसे। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश एक स्कूटर पर सवार होकर भाग निकले। संग्रहालय प्रशासन चोरी किए गए आभूषणों की कीमत का आकलन कर रहा है।

बयान संग्रहालय बंद किया गया वहीं, लूव्र संग्रहालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि संग्रहालय आज असाधारण कारणों के चलते बंद रहेगा। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि संग्रहालय से क्या-क्या चुराया गया है या डकैती के प्रयास को असफल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि संग्रहालय के खुलते ही अधिकारियों को डकैती की जानकारी मिली। रविवार होने की वजह से यहां पर्यटकों की संख्या भी ज्यादा थी।