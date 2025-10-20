LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / गाजा में इजरायल-हमास के बीच हमलों के बाद इजरायल ने फिर से युद्धविराम बहाल किया
गाजा में इजरायल-हमास के बीच हमलों के बाद इजरायल ने फिर से युद्धविराम बहाल किया
गाजा में हमास पर हमलों के बाद इजरायल ने युद्धविराम फिर से बहाल किया

गाजा में इजरायल-हमास के बीच हमलों के बाद इजरायल ने फिर से युद्धविराम बहाल किया

लेखन गजेंद्र
Oct 20, 2025
10:37 am
क्या है खबर?

फिलिस्तीन के गाजा में हमास द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघन के बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें 26 की जान गई है। इसके बाद इजरायल ने दोबारा युद्धविराम बहाली का अनुरोध किया है। इजरायली सेना ने एक्स पर कहा कि हमास के उल्लंघनों के जवाब में हमलों के बाद सेना ने समझौते की शर्तों के अनुरूप, युद्धविराम को नए सिरे से लागू किया है। सेना युद्धविराम समझौते को कायम रखेगा और उल्लंघन का दृढ़ता से जवाब देगा।

घटना

क्या है मामला?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति समझौते के बाद इस महीने की शुरूआत में इजरायल-हमास के बीच युद्धविराम हो गया था। रविवार को इजरायली सेना ने आरोप लगाया कि दक्षिणी गाजा में हमास के लड़ाकों ने उसके सैनिकों पर गोलीबारी की थी, जिसमें 2 सैनिकों की जान चली गई। इसके जवाब में इजरायली सेना ने पूरे गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें 26 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं।

युद्धविराम

खत्म नहीं हुआ युद्धविराम- नेतन्याहू

इस हमले के बाद यह समझा जा रहा था कि इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम रुक गया है और अब फिर से संघर्ष शुरू हो जाएगा, लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उल्लंघन के लिए हमास की निंदा की, लेकिन युद्धविराम की समाप्ति की घोषणा करने से परहेज किया। उन्होंने इजरायली सेना को किसी भी उल्लंघन के खिलाफ 'कड़ी कार्रवाई' करने का निर्देश दिया, लेकिन कहा कि इजरायल स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

जानकारी

सहायता पर नहीं पड़ा असर

इजरायल के हमले के दौरान गाजा में चल रहे शांति और सहायता प्रयास को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। हालांकि, हमलों के बाद इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। सहायता पर कोई असर नहीं पड़ा है।