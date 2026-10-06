नोबेल पुरस्कार 2026: फ्रांसिस हाल्जेन को मिला भौतिकी सम्मान, जानिए क्या की थी खोज

न्यूट्रिनो को विज्ञान की भाषा में बेहद रहस्यमयी कण माना जाता है क्योंकि इन पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता और ये पदार्थ के साथ बहुत ही कमजोर प्रतिक्रिया करते हैं।

यही वजह है कि हर सेकंड अरबों न्यूट्रिनो पृथ्वी और यहां तक कि हमारे शरीर के आर-पार बिना कोई निशान छोड़े गुजर जाते हैं।

हालांकि, जब ये ब्रह्मांडीय कण अंटार्कटिका की साफ बर्फ के भीतर मौजूद पदार्थों से टकराते हैं, तो रोशनी की हल्की सी चमक पैदा होती है।