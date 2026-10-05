नोबेल पुरस्कार 2026 का पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में कार्ल डेसेरोथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल को मिला है

नोबेल पुरस्कार 2026: चिकित्सा क्षेत्र में कार्ल डेसेरोथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल को सम्मान

लेखन गजेंद्र 03:24 pm Oct 05, 202603:24 pm

क्या है खबर?

नोबेल पुरस्कार समिति ने सोमवार को चिकित्सा क्षेत्र में 2026 के पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें कार्ल डीसेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागल ने प्रकाश-नियंत्रित आयन चैनलों और ऑप्टोजेनेटिक्स से संबंधित अपनी खोजों के लिए संयुक्त रूप से 2026 का शरीर विज्ञान-चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीता है। कार्ल अमेरिका, पीटर बर्लिन और जॉर्ज जर्मनी से हैं। नोबेल के 6 पुरस्कारों की श्रृंखला में चिकित्सा पुरस्कार की घोषणा पहले होती है, जिसका ऐलान स्टॉकहोम के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में होता है।