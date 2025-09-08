अमेरिकी व्यक्ति को सड़क पर पेशाब करने से टोका, भारतीय युवक की गोली मारकर हत्या
क्या है खबर?
अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजिल्स शहर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक भारतीय युवक ने एक अमेरिकी व्यक्ति को सड़क पर पेशाब करने से टोका तो उसे गोली मार दी गई। मृतक की पहचान 26 वर्षीय कपिल के रूप हुई है, जो हरियाणा में जींद के ब्रह कलां का निवासी था। वह एक स्टोर में सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात था। परिजनों को शनिवार को कपिल की मौत की जानकारी मिली है।
घटना
क्या है पूरा मामला?
जींद के पिल्लू खेड़ा में ट्रैक्टर एजेंसी चलाने वाले मृतक के चाचा रमेश कुमार ने बताया कि कपिल जिस स्टोर में काम करता था, उसके बाहर एक अश्वेत अमेरिकी नागरिक पेशाब कर रहा था। कपिल ने इसका विरोध किया तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इसके बाद आरोपी ने पिस्तौल से युवक पर कई गोलियां चलाई और फरार हो गया। रमेश ने बताया कि उन्हें अमेरिकी पुलिस ने सूचना दी थी। कपिल का पोस्टमॉर्टम बुधवार को होगा।
जांच
डंकी रूट से अमेरिका गया था कपिल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपिल 2022 में एक एजेंट को 45 लाख रुपये देकर डंकी रूट से पनामा के जंगलों को पारकर मेक्सिको सीमा की दीवार फांदकर अमेरिका दाखिल हुआ था। यहां उसने एक स्टोर में नौकरी पकड़ी थी। उसे पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में कानूनी कार्यवाही के जरिए रिहा कर दिया गया। वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी 2 बहनें और माता-पिता हैं। उसका शव भारत लाने के लिए 15 लाख रुपये देने होंगे।