अमेरिका के कैलिफोर्निया में हरियाणा के कपिल की गोली मारकर हत्या

अमेरिकी व्यक्ति को सड़क पर पेशाब करने से टोका, भारतीय युवक की गोली मारकर हत्या

लेखन गजेंद्र 02:27 pm Sep 08, 202502:27 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजिल्स शहर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक भारतीय युवक ने एक अमेरिकी व्यक्ति को सड़क पर पेशाब करने से टोका तो उसे गोली मार दी गई। मृतक की पहचान 26 वर्षीय कपिल के रूप हुई है, जो हरियाणा में जींद के ब्रह कलां का निवासी था। वह एक स्टोर में सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात था। परिजनों को शनिवार को कपिल की मौत की जानकारी मिली है।