नेपाल में युवा प्रदर्शनकारी फिर सड़कों पर उतर आए हैं

नेपाल में फिर जेन-जी आंदोलन: 3 लोगों ने आत्मदाह किया, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग तेज

लेखन आबिद खान 05:20 pm Jul 14, 202605:20 pm

क्या है खबर?

नेपाल में पिछले जेन-जी आंदोलन को अभी एक साल भी नहीं हुआ है कि युवा फिर सड़कों पर उतर आए हैं। पिछले आंदोलन के बल पर सत्ता में आए प्रधानमंत्री बालेन शाह अब खुद युवाओं के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। बीते सप्ताहांत पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें विपक्षी नेताओं और प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री बालेन का इस्तीफा मांगा। वहीं, 3 लोग आत्मदाह कर चुके हैं, जिनमें 2 की मौत हो गई है।