'तुम्बाड 2' में आलिया भट्‌ट की हुई एंट्री

सोहम शाह की 'तुम्बाड 2' में आलिया भट्‌ट का प्रवेश, हाॅरर फिल्म से मचाएंगी तहलका

लेखन ज्योति सिंह 11:02 am Jul 14, 202611:02 am

क्या है खबर?

सोहम शाह अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'तुम्बाड 2' के लिए दिन-रात एक कर रहे हैं। इस हॉरर थ्रिलर का दायरा और इससे जुड़ी लोगों की उम्मीदें कई गुना बढ़ गई हैं, क्योंकि आलिया भट्‌ट फिल्म का आधिकारिक हिस्सा बन चुकी हैं। खुद निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए इस राज से पर्दा उठा दिया है। दरअसल, काफी वक्त से अटकलें थीं कि आलिया 'तुम्बाड 2' में नजर आएंगी और अब इसकी पुष्टि भी हो गई है।