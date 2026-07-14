Loading...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / सोहम शाह की 'तुम्बाड 2' में आलिया भट्‌ट का प्रवेश, हाॅरर फिल्म से मचाएंगी तहलका
सोहम शाह की 'तुम्बाड 2' में आलिया भट्‌ट का प्रवेश, हाॅरर फिल्म से मचाएंगी तहलका
'तुम्बाड 2' में आलिया भट्‌ट की हुई एंट्री

सोहम शाह की 'तुम्बाड 2' में आलिया भट्‌ट का प्रवेश, हाॅरर फिल्म से मचाएंगी तहलका

लेखन ज्योति सिंह
Jul 14, 2026
11:02 am
क्या है खबर?

सोहम शाह अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'तुम्बाड 2' के लिए दिन-रात एक कर रहे हैं। इस हॉरर थ्रिलर का दायरा और इससे जुड़ी लोगों की उम्मीदें कई गुना बढ़ गई हैं, क्योंकि आलिया भट्‌ट फिल्म का आधिकारिक हिस्सा बन चुकी हैं। खुद निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए इस राज से पर्दा उठा दिया है। दरअसल, काफी वक्त से अटकलें थीं कि आलिया 'तुम्बाड 2' में नजर आएंगी और अब इसकी पुष्टि भी हो गई है।

ऐलान

'तुम्बाड 2' के जरिए पहली बार हॉरर फिल्म से जुड़ीं आलिया

सोहम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म के सिग्नेचर लाल बैकग्राउंड के सामने आलिया के साथ कई तस्वीरें साझा की हैं। इनमें शैतानी गुड़िया, लाल घेरा और एक लालटेन भी नजर आ रहा है, जो 'तुम्बाड' (2018) के सिग्नेचर प्रॉप्स हैं।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। #तुम्बाड2 में आपका स्वागत है, आलिया भट्‌ट। प्रलय आएगा। सिनेमा में मिलते हैं। 03.12.2027 को।'

बता दें, 'तुम्बाड 2' अगले साल 3 दिसंबर को सिनेमाघरों में आएगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

ADVERTISEMENT

फिल्म

ऐतिहासिक लोककथाओं पर आधारित है फिल्म

साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'तुम्बाड' ऐतिहासिक लोककथाओं पर आधारित एक हॉरर फिल्म है।

इसका निर्माण सोहम ने किया था और बतौर अभिनेता भी वह इसमें नजर आए थे, जबकि निर्देशक राही अनिल बर्वे थे।

सोहम शाह फिल्म्स के बैनर तले बन रही 'तुम्बाड 2' में एक बार फिर उन्हें मुख्य किरदार निभाते हुए देखा जाएगा।

सीक्वल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी एक अहम किरदार निभाते नजर आएंगे, जिसका ऐलान पहले किया जा चुका है।

ADVERTISEMENT