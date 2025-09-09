नेपाल में Gen-Z प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री ने भी इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य मंत्री भी देंगे

नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हुए Gen-Z के हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार मुसीबत में दिख रही है। सोमवार देर शाम को गृह मंत्री रमेश लेखक के इस्तीफा देने बाद मंगलवार को कृषि और पशुधन विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मंत्री सोमवार को हुए प्रदर्शन के दौरान सरकार के तानाशाही व्यवहार का हवाला देते हुए मंगलवार को पद त्यागा है।

इस्तीफा कृषि मंत्री ने इस्तीफे में क्या लिखा? मंत्री ने अपने इस्तीफे में लिखा कि लोकतंत्र में प्रश्न पूछना और शांतिपूर्वक विरोध करना नागरिकों का स्वाभाविक अधिकार है, इसे स्वीकार करने के बजाय सरकार दमन, हत्याएं और बल प्रयोग कर तानाशाही व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने लिखा, "जिस पीढ़ी का देश के निर्माण में सहयोग लेना चाहिए था, उसके साथ युद्ध जैसा व्यवहार किया गया है, छोटे बच्चों की हत्या के बाद, मेरी अंतरात्मा ने मुझे सरकार में बने रहने की मेरी नैतिकता के विरुद्ध होगा।"

इस्तीफा स्वास्थ्य मंत्री भी देंगे इस्तीफा नेपाल के स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने भी प्रदर्शन में हुई मौतों से आहत होकर पद छोड़ने की बात कही है। कांतिपुर के मुताबिक, पौडेल में प्रदर्शन के बाद सरकार की हो रही आलोचना को देखते हुए कहा, "ऐसी स्थिति में सरकार में बने रहना जरूरी नहीं है, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूं।" बता दें कि नेपाल में सोमवार को पुलिस की गोलीबारी में 20 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है, जबकि 300 से अधिक घायल हैं।