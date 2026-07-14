जियो प्लेटफॉर्म्स के नए CEO बने पंकज पवार

जियो प्लेटफॉर्म्स के नए CEO बने पंकज पवार, IPO से पहले बड़ा बदलाव

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:24 am Jul 14, 202611:24 am

क्या है खबर?

जियो प्लेटफॉर्म्स ने अपने प्रस्तावित IPO से पहले बड़ा प्रबंधन बदलाव किया है। कंपनी ने किरण थॉमस की जगह पंकज पवार को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। कंपनी के ड्राफ्ट IPO दस्तावेज के अनुसार, किरण थॉमस ने 23 मार्च को CEO पद से इस्तीफा दे दिया था। पवार फिलहाल रिलायंस जियो इन्फोकॉम के प्रबंध निदेशक भी हैं और लंबे समय से रिलायंस समूह से जुड़े हुए हैं। उन्हें दूरसंचार और डिजिटल कारोबार का लंबा अनुभव है।