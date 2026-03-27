बालेन शाह ने ली नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ, सबसे युवा प्रधानमंत्री बने

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के नेता बालेंद्र शाह 'बालेन' ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इसी के साथ 35 वर्षीय बालेन देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। बालेन को राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में एक विशेष समारोह के दौरान प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। एक दिन पहले यानी 26 मार्च को ही बालेन को RSP के संसदीय दल का नेता चुना गया था, जिसके बाद उनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ।

कैबिनेट 15 मंत्रियों ने भी ली शपथ बालेन मंत्रिमंडल में 15 मंत्री शामिल हैं। इनमें डॉक्टर स्वर्णिम वागले (वित्त मंत्री), सोबिता गौतम (कानून मंत्री), शिशिर खनाल (विदेश मंत्री), बिराज भक्त श्रेष्ठ (ऊर्जा मंत्री), सुदन गुरुंग (गृह मंत्री), डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह (उद्योग मंत्री), प्रतिभा रावल (सामान्य प्रशासन मंत्री), गीता चौधरी (कृषि मंत्री), बिक्रम तिमिल्सिना (संचार मंत्री), दीपक साह (श्रम मंत्री), सस्मित पोखरेल (शिक्षा मंत्री), खड्ग पौडेल (पर्यटन मंत्री), सीता बादी (महिला मंत्री) और निशा मेहता (स्वास्थ्य मंत्री) शामिल हैं।

चुनाव चुनावों में एकतरफा जीती बालेन की पार्टी बालेन की अगुवाई वाली RSP ने नेपाल संसदीय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 275 सीटों में से 182 सीटों पर कब्जा किया है। पिछले साल भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए जेन-जी आंदोलन के बाद यह पहला आम चुनाव था। वहीं, चुनावों में पारंपरिक पार्टियों का प्रदर्शन खराब रहा। नेपाली कांग्रेस को 38, CPN-UML को 25 और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को सिर्फ 17 सीटें ही मिल सकीं।

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परिचय रैपर से नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री तक का सफर बालेन का जन्म 27 अप्रैल, 1990 को राजधानी काठमांडू में हुआ था। उन्होंने भारत से पढ़ाई की है और पेशे से सिविल इंजीनियर हैं। बालेन कई साल से नेपाल के हिप-हॉप संगीत जगत 'नेफहॉप' से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर काठमांडू के मेयर का चुनाव जीता और युवाओं के बीच लोकप्रिय हुए। जेन जी विरोध प्रदर्शनों के बाद वे युवाओं में खासे लोकप्रिय हुए।

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